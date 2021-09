Carrozza del tram esce dalla rotaia a piazzale Roma

Tram fuori uso nella serata di mercoledì 29 settembre: una delle carrozze di un convoglio della linea Venezia - Mestre è uscita dalla rotaia, fermando improvvisamente la corsa del mezzo che è finito "piegato" su se stesso. A bordo c'erano dei passeggeri, ma nessuno ha subito conseguenze. Al momento del guasto il tram era in uscita da piazzale Roma, con destinazione Favaro.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Actv, il dirigente mobilità di terraferma e un coordinatore di centrale. Stando alle prime verifiche la causa del problema è probabilmente un ruotino che sarebbe saltato durante l'uscita, facendo sviare la terza carrozza del convoglio. Non si sarebbero verificati guasti allo scambio. L'azienda di trasporti ha segnalato rallentamenti nell'area di piazzale Roma e istituito il servizio sostitutivo di bus sulla linea T1, in entrambe le direzioni. Presente anche la polizia locale per regolare il traffico.