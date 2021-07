Auto si ferma sul ponte della Libertà, tamponata dal tram

L'auto si è fermata all'improvviso e il conducente del tram non è riuscito a frenare, finendo per tamponarla. E' di quattro feriti lievi il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio, 6 luglio, lungo il ponte della Libertà a Venezia, in direzione Mestre.

Lo schianto si è verificato intorno alle 15 e, secondo una prima ricostruzione degli agenti del reparto motorizzato della polizia locale, sembra che la macchina, una Volkswagen Golf guidata da B.N., 34enne tedesco, si sia fermata all'improvviso in corrispondenza della fine del ponte. Nell'auto viaggiavano anche la madre del conducente, E.M., di 82 anni, la moglie di 27 e i figli di 3 e 5 anni. Tutti sono stati soccorsi dagli operatori del Suem ma non hanno riportato gravi conseguenze.

Nessuna persona tra i passeggeri del tram, invece, è rimasta ferita. Sul posto anche i vigili del fuoco. Diversi i disagi al traffico in direzione Mestre, per consentire ai soccorritori di intervenire. Actv ha attivato un servizio sostitutivo per portare i passeggeri a destinazione.