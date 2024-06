Morta investita da una ruota. «Barbara Zirngast era un'amica della laguna»

Ha perso la vita travolta dalla ruota posteriore di un tir che, staccandosi, è finita contro la sua macchina e l'ha investita mortalmente. La 64enne austriaca Barbara Zirngast viaggiava lungo l'A4 in direzione Venezia ed era a Meolo, mercoledì sera, quando la sua Citroen Picasso è rimasta colpita. Il mezzo pesante, un camion frigo sloveno della Remona Transport che ha perso lo pneumatico, viaggiava in senso opposto quando ha perso lo pneumatico, praticamente senza che l'autista, di origini serbe, si accorgesse di nulla.

Barbara Zirngast stava andando a trovare degli amici a Verona. Legata all'Italia e alla nostra lingua, che per tanti anni ha insegnato in Austria, aveva molti amici in Veneto e forti legami con le associazioni "La Salsola" e "Terra antica" di Favaro-Campalto. Originaria di Sankt Nikolai, un comune austriaco nel distretto di Leibnitz, era amica di Ettore Aulisio, direttore delle scuole elementari di Favaro che è scomparso un anno fa. Con lui aveva iniziato un rapporto di interscambio fra le comunità di Sankt Nikolai, Loro Piceno a Macerata - che era il paese d'origine di Aulisio - e Favaro-Campalto dove, nel corso della festa annuale di San Martino, venivano ospitati banchi con prodotti tipici dell'Austria, racconta Lionello Pellizzer, ex consigliere provinciale e membro dell'associazione "Terra antica".

Molti gli eventi culturali condivisi, esposizioni artistiche al Candiani, esplorazioni della laguna, e poi viceversa quando gli italiani venivano accolti a Leibnitz guidati nelle iniziative di quei luoghi. «La notizia assurda della tragica scomparsa di Barbara è stata per gli amici delle associazioni campaltine "Terra Antica" e "La Salsola" agghiacciante perché quella "turista" era un'amica di Campalto e della laguna - racconta commosso Giuseppe Pino Sartori delle associazioni - Animatrice culturale, appassionata della lingua italiana, Barbara era l'artefice di una relazione amichevole fra la sua comunità e il Comune di Loro Piceno, nata oltre 50 anni fa, subito dopo la fine della guerra. Ettore Aulisio si era prodigato insieme alle associazioni per téssere una tela culturale e di amicizia e Barbara era spesso presente a Campalto con i suoi concittadini».

La procura ha sequestrato sia la Citroen di Zirngast che il camion frigo della ditta slovena Remona Transport, che ha perso la ruota. Si vuole capire se ci fossero carenze nella manutenzione o un difetto, visto che il mezzo pesante era nuovo. Non ci sarà autopsia e il corpo della 64enne coinvolta nel drammatico mortale è stato restituito alla famiglia. Barbara Zirngast aveva avuto il sostegno delle associazioni quando nel 2018 l'aiutarono a diffondere una petizione per la liberazione del figlio in Turchia, Paese che lo tratteneva per via della militanza politica a favore dei curdi.