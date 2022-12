A piedi lungo la Provinciale, investito da un'auto muore un 67enne

Incidente mortale a Paluello di Stra, prima delle 18 di sabato. A perdere la vita un uomo di 67 anni, Demeter Demzo, di origini rumene, che stava camminando a piedi lungo la Provinciale nord. A prenderlo in pieno un'auto, guidata da una donna del posto, che probabilmente non l'ha visto e non ha fatto in tempo a evitarlo, finendo per investirlo.

Per l'uomo, che dopo l'impatto è rimasto a terra e non ha più dato segni di vita, non c'è stato niente da fare. Le manovre di rianimazione del medico dell'ambulanza intervenuta sul posto sono andate avanti a lungo, ma da lui non è più arrivata alcuna reazione. Nonostante i tentativi ripetuti gli operatori sanitari alla fine hanno dovuto dichiararne la morte. Intanto i carabinieri da Vigonovo sono arrivati sulla Provinciale nord per eseguire i rilievi, nonostante la pioggia e il buio, e ricostruire la dinamica dell'incidente. I militari hanno gestito il traffico per oltre due ore e hanno tenuto aperto una sola corsia gestendo il traffico in modo alternato per il tempo necessario a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Prima delle 20, quando la salma è stata recuperata dall'impresa funebre per il trasferimento all'obitorio, e l'auto rimossa, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente. Ai militari è toccato l'onere di rintracciare la famiglia del 67enne per comunicarne la scomparsa.