Incidente in via Castellana, auto distrutte e tre feriti

Due macchine distrutte e tre persone ferite trasferite all'ospedale. È il bilancio dello schianto di sabato sera in via Castellana a Scorzè dove due auto con quattro persone a bordo sono rimaste coinvolte in un incidente accaduto poco prima delle 20.

I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 245, arrivati a sirene spiegate dal distaccamento volontario di Mirano, e hanno messo in sicurezza il tratto stradale e i veicoli rimasti accartocciati entrambi sulla parte anteriore, mentre il Suem medicava e assisteva sul posto tre dei quattro feriti prima di portarli all'ospedale di Mirano per l'approfondimento dello stato di salute dei passeggeri reduci dal tremendo impatto. Sul punto dell'incidente le forze dell'ordine hanno lavorato ai rilievi per oltre due ore, gestendo la viabilità del sabato sera pur presente nonostante l'orario, e rallentata sul tratto proprio a causa dello schianto. I vigili del fuoco hanno terminato le operazioni di soccorso verso le 22.30 quando anche le forze di polizia avevano ricostruito la dinamica di quanto accaduto. Sono all'esame le cause dell'impatto che ha portato le auto a scontrarsi frontalmente.