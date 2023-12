Tre giovano hanno perso la vita nella notte in un incidente avvenuto a Portogruaro. L'auto uscita di strada e finita in un canale è stata recuperata dopo le 3 della notte dai sommozzatori dei vigili del fuoco. L'incidente è accaduto in viale Venezia. Sul posto il Suem e i carabinieri. Si tratta di due ragazzi e una ragazza.

