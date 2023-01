Incidente tra più veicoli in autostrada, uno va in fiamme

Incidente tra più veicoli lungo l'A4, un'automobile va in fiamme. È successo sabato mattina, poco dopo le 8.30, in prossimità del casello autostradale di Padova Est, in direzione Milano. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco di Venezia, che hanno avuto il compito di spegnere il rogo divampato da uno dei mezzi, e mettere in sicurezza il tratto interessato dallo schianto.

Due persone sono rimaste lievimente ferite e prese in carico dai sanitari del Suem 118. Una, in particolare, è uscita dalla propria automobile poco prima che questa prendesse fuoco. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale, che indaga sulle cause dell'incidente, e gli ausiliari di Cav, coordinati dal centro operativo di Mestre.

Lo svincolo è stato riaperto prima delle 10.30, concluse le operazioni di spegnimento del rogo, rimossi i mezzi coinvolti e completata la messa in sicurezza dello svincolo stesso. Non si sono verificate code in carreggiata, rimasta sempre aperta con almeno due corsie di marcia percorribili.