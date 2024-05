In condizioni gravissime la trentenne coinvolta nell'incidente in via dell'Elettricità

È probabilmente dovuto a un mancato rispetto della precedenza il gravissimo incidente accaduto venerdì mattina, 24 maggio, in zona industriale, tra via dell'Elettricità e via Galvani a Marghera. La conducente di un'Opel, una lavoratrice dell'area, e l'autista di un mezzo pesante in transito si sono scontrati all'incrocio tra le strade e nello schianto l'Opel è rimasta accartocciata sotto al grosso camion per l'autotrasporto. La conducente dell'Opel è stata soccorsa dal Suem in conzioni serissime. Si tratta di una signora di trent'anni circa trasferita in codice rosso al Pronto Soccorso dell'Angelo nel primo pomeriggio dove ha passato un intervento di stabilizzazione. Ricoverata in Rianimazione, la sua prognosi fino al tardo pomeriggio era riservatissima. Il servizio di sicurezza stradale della polizia locale di Venezia ha preso in carico rilievi e ricostruzione del sinistro. Potrebbe non essere stata rispettata una precedenza, ma è tutto in fase di valutazione. C'è intanto massima attenzione per l'evolversi delle condizioni di salute della donna.