Sorpasso azzardato, schianto auto-camion: morto un 43enne

Ci sarebbe un sorpasso azzardato alla base dell'ennesima tragedia della strada, che si è consumata nella mattinata di oggi, venerdì 26 novembre, lungo la Postumia Romana, alle 9.30 circa, nel territorio di Musano di Trevignano (Treviso).

A perdere la vita Luca Schieven, 43 anni, residente a Trevignano ma di origini veneziane. Schieven era al volante di un fuoristrada e per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Trevignano, si è scontrato frontalmente con un camion. L'auto su cui viaggiava, nella carambola, è finita capovolta in un fossato. Il 43enne, dopo lo schianto, è stato soccorso e intubato sul posto da medico e infermieri del Suem 118; il decesso è sopraggiunto dopo il ricovero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, a causa delle gravi lesioni riportate.

Intervenute a Musano anche alcune squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna e Treviso. Il traffico ha subito pensatissime consguenze con code in entrambe le direzioni di marcia. Sulla tragedia indaga la polizia locale di Trevignano. Schieven, imprenditore, ex mediatore creditizio e consulente aziendale, lascia la moglie Eleonora con cui viveva a Trevignano, in via Rossini.