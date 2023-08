Frontale tra un’auto e un autobus in Treviso Mare: feriti e strada chiusa

Doppio incidente oggi pomeriggio a Meolo, lungo la Treviso Mare. Intorno alle 14.10 un autobus del trasporto extraurbano e un'auto sono rimasti coinvolti in un frontale, mentre tra due furgoni si è registrato conseguentemente un tamponamento.

Si registrano diversi feriti, tra cui l'automobilista, una donna. I pompieri arrivati da Mestre e Treviso hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118 accorso con più ambulanze. L'automobilista è stata stabilizzata e trasferita in pronto soccorso. Sul posto la polizia per i rilievi. Alle 15 la strada era chiusa per permettere ai soccorritori di intervenire.