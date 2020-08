Schianto sulla Monselice-Mare: padre e figlio all'ospedale

Un incidente ha coinvolto tre auto e un camion nella serata di mercoledì lungo la strada Monselice Mare, in provincia di Padova. Il bilancio provvisorio è di un padre e di un figlio noalesi che sono stati portati in pronto soccorso d’urgenza. Sembra, comunque, che le loro condizioni siano meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento.

L’incidente

Lo schianto si è verificato verso le 18.30, dopo la rotatoria di Tribano in direzione Conselve, all’altezza dell’ex Mercatone Uno. Un camion avrebbe bloccato la carreggiata e nello scontro sono rimaste coinvolte altre tre auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Abano Terme, che si sono occupati dei rilievi.

Feriti

Le due persone ferite sono un uomo di 58 anni di Noale, che viaggiava a bordo della sua Maserati ed è trasportato in ospedale a Schiavonia, e il figlio ventenne, elitrasportato a Padova. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Il camion è finito nel fossato sulla carreggiata opposta a quella di marcia. Il tamponamento a catena ha provocato lunghe code che si sono smaltite solo in tarda serata. La notizia originale è riportata da PadovaOggi.