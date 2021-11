Incidente all'incrocio sulla Triestina, ventenne ferito gravemente

Un brutto incidente si è verificato prima dell'alba di oggi, 1 novembre, lungo la strada statale Triestina al km 52+200, nel territorio di Annone Veneto. Un'automobile è uscita di strada all'altezza dell'incrocio con la provinciale che porta a Loncon, schiantandosi in un campo agricolo sotto il piano stradale e andando completamente distrutta.

In base alle prime informazioni l'automobilista, un ventenne, sarebbe rimasto gravemente ferito: i pompieri, arrivati da Portogruaro, hanno messo in sicurezza l’auto e utilizzato cesoie e divaricatori idraulici per estrarlo dall'abitacolo. Dopodiché il giovane è stato preso in cura dal personale del suem 118, che lo ha stabilizzato e trasferito all'ospedale in codice rosso. Sul posto, per effettuare i rilievi, sono arrivati i carabinieri.