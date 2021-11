Incidente sulla Triestina: auto rovesciata all'altezza del casinò

All'altezza del bivio per il casinò di Ca' Noghera ha perso il controllo della macchina, che è carambolata sulla carreggiata finendo rovesciata su un fianco: l'uomo alla guida, un 41enne residente a San Stino di Livenza, è rimasto ferito nell'impatto.

L'incidente si è verificato attorno alle 10 di stamattina, 22 novembre, lungo la strada statale 14 "Triestina". Sul posto è arrivato il reparto motorizzato della polizia locale, oltre ai vigili del fuoco e all'ambulanza che ha soccorso il ferito. Le pattuglie hanno eseguito i rilievi e regolato il traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e sistemazione della carreggiata.

Non è chiaro il motivo per cui l'automobilista abbia perso il controllo della guida, ma è possibile che la leggera pioggia di stamattina abbia reso l'asfalto scivoloso, compromettendo la tenuta di strada del veicolo. Stando alle prime informazioni emerse, le condizioni del 41enne non sarebbero gravi.