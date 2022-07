Auto finisce nel canale: conducente salvato dai passanti

Intorno alle 15 di oggi, sabato 9 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti al km 13+800 della strada Triestina a Quarto D’Altino per un’auto finita rovesciata in un canale di scolo con acqua all’interno: una persona è rimasta ferita.

Alcuni automobilisti che hanno assistito all’incidente si sono fermati e sono riusciti ad aiutare il conducente, R.G., 56enne di San Donà, a uscire. I pompieri arrivati da Mestre con il personale di prima partenza, l’autogrù e il nucleo sommozzatori, hanno provveduto a imbragare e recuperare l’auto. Il ferito, non in grave condizioni, è stato preso in cura dal personale sanitario e trasferito in pronto soccorso.