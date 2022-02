Al volante dopo aver bevuto, si schianta sul cavalcavia di San Giuliano

L'automobile è carambolata senza controllo, andando a sbattere contro i guard rail. Nessun altro veicolo coinvolto. Si è conclusa così la corsa di un 28enne, residente al Lido di Venezia, che nella tarda serata di venerdì stava guidando la propria auto sul cavalcavia di San Giuliano, a Mestre. Proveniva da Venezia, diretto verso la terraferma, quando (era circa l'una di notte) ha perso il controllo e si è schiantato. A bordo del veicolo, oltre al guidatore, c'erano due passeggeri. Tutti illesi, in base alle prime informazioni, nonostante il botto che ha danneggiato in modo rilevante la carrozzeria e fatto esplodere gli airbag.

Le verifiche del reparto motorizzato della polizia locale hanno accertato che il ragazzo stava guidando con valori di alcol nel sangue ben oltre il limite consentito: il tasso alcolemico, rilevato dal test, è risultato essere pari a 2.30 e 2.16, contro il limite di 0.5 fissato dal codice della strada per potersi mettere al volante. Così sono scattate le conseguenze previste per la guida in stato di ebbrezza: denuncia penale, ritiro della patente e sequestro del veicolo. Sull'asfalto sono rimasti detriti e liquidi, ripuliti con successivo intervento del personale competente.