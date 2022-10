Al volante dopo aver bevuto, si schianta: denuncia e ritiro della patente

Aveva bevuto troppo, poi si è messo al volante e si è schiantato. L'incidente è avvenuto il 28 luglio scorso a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. Protagonista un uomo di 60 anni, di nazionalità marocchina e residente a Campolongo Maggiore.

Per i rilievi erano intervenuti i carabinieri della stazione di Casalserugo. Nell'incidente, che ha coinvolto più auto, il sessantenne era rimasto ferito. Una volta arrivato all'ospedale di Padova, era stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Oggi, 4 ottobre, sono stati diffusi gli esiti dei test: i carabinieri hanno convocato l'uomo in caserma per comunicargli che gli è stato rilevato un tasso di positività di 1,28 grammi per litro, più del doppio rispetto al limite consentito dal codice della strada. Così è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza, oltre al ritiro della patente.

L'articolo originale su PadovaOggi.