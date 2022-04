Ubriaco al volante, si schianta contro un veicolo parcheggiato

Ha perso il controllo dell'auto ed è andato a schiantarsi contro un furgone in sosta nel piazzale di fronte al municipio di Zelarino. L'automobilista, un 31enne residente a Mestre, è stato poi sottoposto ai test dell'alcol ed è risultato ampiamente al di sopra del tasso consentito, con due esiti rispettivamente di 3,10 e 3,48 grammi per litro di sangue: almeno sei volte rispetto al valore massimo di 0,5.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 12 aprile, attorno alle 19. Uno scontro violento, tanto che il furgone colpito è stato sbalzato parzialmente al di sopra dell'aiuola al centro del piazzale. Fortunatamente, comunque, nessuno si è fatto male. I rilievi sono stati eseguiti dal reparto motorizzato della polizia locale di Mestre, che ha multato e denunciato il 31enne per la guida in stato di ebbrezza. In questo caso il codice della strada prevede un'ammenda da 1500 a 6000 euro, l'arresto da 6 mesi a un anno, la sospensione della patente e il sequestro del veicolo.