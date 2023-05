Va alla manifestazione degli appassionati di "Ciao" al Lido e fa un incidente

È ricoverato all'Angelo di Mestre in condizioni serie l'uomo che in sella al suo "Ciao" domenica mattina stava raggiungendo il raduno per gli appassionati del ciclomotore della Piaggio, organizzato dal Ciao Club Italia a Lido. Lo schianto è avvenuto prima delle 10 a San Giuliano. Dalle prime informazioni sarebbe uscito di strada da solo, con il motorino, cadendo a terra e sbattendo la testa. Sul posto per i rilievi gli agenti del motorizzato della polizia locale di Venezia.

Ai soccorritori le sue condizioni sono apparse gravi, per questo è stato caricato in ambulanza dal Suem e portato all'ospedale di Mestre. Come tanti altri appassionati l'uomo stava raggiungendo in autonomia l'isola, probabilmente in ferry dal Tronchetto, per unirsi agli altri Ciao e compiere il consueto giro per le vie del centro, riviera San Nicolò, piazzale Santa Maria Elisabetta e Gran Viale, lungomare Marconi, via Colombo e via Sandro Gallo. Dopo il giro alle 11 c'è stata la sosta a Malamocco per la presentazione dei ciclomotori e l'aperitivo del “Gruppo Bevanda Malamocco Aps” e alle 11.45 la foto ricordo agli Alberoni. Alle 12.20 il tour è ripreso verso piazzale Santa Maria Elisabetta fermandosi allo stabilimento balneare Miramare per il pranzo.