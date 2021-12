Incidente stradale sulla Strada Valsugana: ferita ciclista sbalzata dalla bicicletta

Incidente stradale domenica sera attorno alle 18 all'incrocio tra via del Bigolo e strada Valsugana, a Noale. Una donna stava pedalando in sella alla bicicletta quando, per motivi da accertare, è stata colpita da un'automobile in transito. L'impatto l'ha fatta sbalzare nel fossato a lato carreggiata.

Inizialmente i vigili del fuoco sono intervenuti anche attivando i sommozzatori, risultati però non utili alle ricerche visto che la ciclista non è finita nel canale bensì sul ciglio, a bordo strada. Sul posto, oltre ai pompieri, sono arrivati anche i carabinieri e il personale sanitario del 118. La donna, ferita, è stata trasportata all'ospedale per le cure.