Scia di vittime: sette morti in meno di venti giorni. Domani vertice del prefetto a Musile

Sette morti in diciotto giorni. Una scia di vittime sulle strade del Veneziano a luglio. L'ultimo a perdere la vita nella notte tra sabato e domenica nel Veneto orientale è stato Nicolas Maritan, 25enne di Musile di Piave, investito e ucciso in via Ca' Gamba a Jesolo mentre sceso da una Ford Focus per dare indicazioni all'amico al volante è rimasto falciato da una Toyota Yaris. Sono state sottoposte a sequestro le due auto e in base alle prime informazioni la Yaris correva. A quanto andasse lo chiariranno i periti incaricati dalla procura della ricostruzione dinamica. Si sa che sul tratto del drammatico investimento costato la vita a un altro giovane di Musile, di fronte al civico 51 a poca distanza dal Lido di Jesolo, il limite è di cinquanta all'ora. Dallo stato dei veicoli e dai segni sull'asfalto quest'andamento appare poco probabile. Velocità e soprattutto distrazione sono quasi sempre le cause individuate dalle forze dell'ordine che indagano sugli incidenti. Troppi con esiti mortali in questo mese di luglio, anche per questo martedì 25 luglio è atteso il vertice in Comune a Musile con il prefetto di Venezia Michele Di Bari.

L’incontro è stato concordato con il sindaco Silvia Susanna e vi prenderanno parte anche le forze dell’ordine e l’Ulss4, alle 14.30. «Questo incontro - ha detto Susanna - è finalizzato a sederci attorno a un tavolo e capire che cosa si può ulteriormente fare, ognuno in base alle proprie competenze, per contrastare l’incidentalità. Penso a progetti specifici, campagne di promozione e sensibilizzazione, controlli maggiori sulle strade. Non possiamo rimanere fermi di fronte a queste tragedie: dobbiamo, per la veste istituzionale che ricopriamo, almeno confrontarci su quanto avvenuto e valutare se è possibile prevenire queste stragi. La disponibilità del prefetto e dell'Ulss 4 sono state immediate proprio per la tragicità di questi eventi».

Nel Veneto orientale domenica 9 luglio, in via Piave Nuovo, avevano perso la vita due giovani musilesi di 23 e 24 anni, Tommaso Cattai e Mattia Pavanetto. Il papà di Mattia durante l'ultimo saluto al figlio aveva fatto appello alla prudenza. «Mi sento impotente, non ho modo di trattenere questi giovani - dice Susanna (erano di Musile e San Donà anche i quattro ragazzi di 22 e 23 anni che hanno perso la vita nel luglio del 2019 a Jesolo: Leonardo Girardi, Riccardo Laugeni, Giovanni Mattiuzzo ed Eleonora Frasson) - Chiudere i locali? Abbiamo visto durante il Covid che il ritrovo c'è comunque. Organizzare un pullman? Con che destinazione? Se penso alle strade - dice Susanna - ritengo più utile un rinforzo dei posti di blocco. Anche dispositivi obbligatori in auto che impediscono di partire a chi ha assunto alcol o droga potrebbero essere d'aiuto».

Ormai quasi non si conta un weekend senza vittime o persone all'ospedale a causa di schianti nel territorio. Dal 7 al 15 luglio sulle nostre strade e autostrade sono morti un pensionato di 69 anni, un motociclista 27enne, un uomo di 51 anni alla guida di una Porsche Macan in autostrada A4, e un centauro di 53 anni e domenica 23 è rimasto ucciso Nicolas Maritan, agente immobiliare che aveva anche preso casa a Jesolo con un amico per essere più vicino al suo posto di lavoro in piazza Drago. Ieri ennesimo incidente a Concordia Sagittaria: sette persone ferite di cui una grave. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Cavanella per il frontale dove una delle due macchine è finita sopra il guardrail e ha rischiato di rovesciarsi nel fiume Lemene.