In contromano nel sottopasso, si schianta contro due auto: traffico in tilt sul Terraglio

Traffico in tilt domenica pomeriggio attorno alle 16.30 in via Bacchion a Mestre per una carambola che ha visto coinvolte tre automobili.

Secondo una prima ricostruzione una vettura Alfa Romeo che procedeva a gran velocità lungo la via, all'altezza del sottopasso, ha invaso la corsia opposta proseguendo la sua corsa, dunque, contromano. Di fronte sarebbero quindi sopraggiunte altre due macchine: una di queste, un'Audi, è stata inevitabilmente centrata in pieno, una seconda invece, una Lancia, è stata coinvolta marginalmente. A bordo di quest'ultima automobile anche una mamma con il suo bambino che fortunatamente non è rimasto ferito.

Il conducente dell'Audi, un 44enne, è stato prima estratto dal veicolo dai vigili del fuoco e poi trasportato in pronto soccorso per le cure del caso. Non risulta in gravi condizioni. In ospedale anche il conducente dell'Alfa Romeo che ha provocato la carambola: anche lui, risultato privo di documenti, è in codice giallo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i mezzi del Suem.