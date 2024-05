Schianto in via Bissuola: due auto distrutte, chiusa la strada

Due automobili si sono scontrate in via Bissuola, a Mestre, nel pomeriggio di giovedì 2 maggio. L'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Baglioni verso le 16.15. Almeno una persona sarebbe rimasta ferita ed è stata portata all'ospedale con l'ambulanza. Oltre ai soccorsi del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie del servizio sicurezza stradale della polizia locale, che hanno chiuso il tratto per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.

Sembra che una delle due auto coinvolte, una Mercedes, stesse correndo a forte velocità: secondo le testimonianze, avrebbe tentato un sorpasso e urtato l'altro veicolo. Entrambe le macchine sono andate semidistrutte nell'impatto. Ora sono in corso gli accertamenti per stabilire con esattezza la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità. Il traffico nel tratto dell'incidente è bloccato, con le relative ripercussioni su tutta la viabilità della zona, dove si trovano anche gli istituti scolastici.