Schianto tra un'auto e una moto in centro a Mestre, un ferito grave

Una mancata precedenza. Sarebbe questa, secondo le prime verifiche, la causa di un grave incidente che si è verificato questa mattina, giovedì 5 maggio, tra via Einaudi e piazzale Candiani a Mestre. Uno scontro tra un'auto e una moto a causa del quale un uomo è rimasto gravemente ferito.

Lo schianto si è verificato intorno alle 9.55 e ha coinvolto una Fiat Punto guidata da N.R., 73enne e una Harly Davidson condotta da L.C.M, 55enne, entrambi veneziani. Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti del reparto motorizzato della polizia locale, sembra che l'auto, all'altezza dell'incrocio, abbia svoltato a sinistra senza dare la precedenza alla moto che stava sopraggiungendo.

L'impatto è stato inevitabile. Il centauro è finito sull'asfalto ed è stato soccorso dal personale del 118 per poi essere trasportato in ambulanza all'ospedale Dell'Angelo di Mestre, dove si trova ricoverato. Le sue condizioni sono gravi, ha riportato fratture al bacino e agli arti ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso, invece, il conducente della Fiat Punto.