Scontro tra un furgone e una moto, centauro ferito

Il conducente del furgone ha svoltato a sinistra proprio quando, dal lato opposto, sopraggiungeva una moto. L'impatto è stato inevitabile. Sarebbe questa, secondo le prime verifiche degli agenti del reparto motorizzato della polizia locale, la dinamica di un incidente avvenuto venerdì pomeriggio, 11 marzo, in via Gobbi a Mestre.

L'autista del furgone, S.A., 48enne moldavo residente a Treviso, procedeva in direzione Favaro Veneto quando si è verificato lo scontro. Il motociclista, in sella a una Suzuki, V.L., 22enne di Mestre risultato senza patente e privo di assicurazione, è finito a terra. Soccorso da un'ambulanza, è stato accompagnato al pronto soccorso. Non è in gravi condizioni, avrebbe riportato una frattura al braccio.