Auto contro il muretto di un'abitazione, morto un uomo

Un probabile malore. Sarebbe questa, secondo una primissima ricostruzione, la causa di un incidente mortale che si è verificato lunedì pomeriggio, 7 novembre, in via Vespucci a Mestre. A perdere la vita è stato un automobilista di 74 anni, il cui veicolo si è schiantato contro un muretto e i contatori del gas di un'abitazione.

L'impatto poco dopo le 16.30. L'uomo potrebbe aver perso il controllo dell'auto dopo essersi sentito male. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo il veicolo in sicurezza ed estratto il conducente, che è stato affidato alle cure del Suem. Purtroppo, però, non c'è stato niente da fare. I tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani. Il reparto motorizzato della polizia locale, che ha eseguito i rilievi sul luogo dello schianto, ne sta ricostruendo la dinamica con maggiore precisione in queste ore. Sul posto anche i tecnici della rete gas per la messa in sicurezza dei contatori.