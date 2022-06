Schianto all'incrocio, scooter a terra

Incidente la mattina di mercoledì 8 giugno a Mestre, all'incrocio tra viale Garibaldi e via Toti. A scontrarsi uno scooter e un'automobile: l'uomo in sella allo scooter, un 52enne residente in città, è stato sbalzato a terra ed è rimasto ferito nell'impatto. Soccorso dalle ambulanze, è stato portato all'ospedale. Al momento le sue condizioni non sono note.

Gli agenti del motorizzato della polizia locale sono arrivati sul posto per i rilievi del caso. Alla guida della macchina, una Bmw, c'era un 43enne, anche lui residente in città, che si è regolarmente fermato a prestare soccorso.

Proveniva da Carpenedo e, in base ad una prima ricostruzione, al momento di svoltare a sinistra verso via Toti non avrebbe dato la precedenza al motociclo, che arrivava dalla direzione opposta. La Bmw ha invaso l'altra corsia e colpito lo scooter con la parte anteriore sinistra. La Municipale, comunque, dovrà anche valutare la velocità a cui stava correndo lo scooter.