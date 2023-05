Auto finisce nel fossato: conducente all'ospedale

Ha perso il controllo dell'auto, che è uscita di strada e ha terminato la corsa rovesciata nel fossato. È finito all'ospedale il conducente di un veicolo rimasto coinvolto in un incidente mercoledì mattina, 10 maggio, lungo viale Serenissima a Vigonovo.

Lo schianto si è verificato poco prima delle 10.30 per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire l'accaduto in queste ore. I vigili del fuoco, arrivati dal comando di Mira, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, che è stato assistito dagli operatori del Suem, stabilizzato e trasportato in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.