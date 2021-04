Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso: morto un 58enne

L'incidente nel primo pomeriggio di sabato in via Villanova a Portogruaro

Ha perso il controllo della sua auto che è finita rovesciata nel fossato. Non c'è stato niente da fare per un uomo di 58 anni, morto sabato pomeriggio, 10 aprile, in un incidente stradale in via Villanova a Portogruaro.

Lo schianto si è verificato pochi minuti prima delle 14.30. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, non risulterebbero coinvolti altri veicoli. La macchina guidata dal 58enne avrebbe sbandato per cause ancora al vaglio degli investigatori e sarebbe finita fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il 58enne e lo hanno affidato agli operatori di un'ambulanza, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.