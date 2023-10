Due bambini e un'adolescente tra le vittime: 21 morti e 15 persone ferite

È di 21 vittime, tutti straniere tranne l'autista, un 40enne di Conegliano, il bilancio drammatico dell'uscita di strada del pullman della società "La Linea" che verso le 20 passava sul cavalcavia di Mestre diretto al campeggio Jolly di Marghera e ha sfondato il parapetto, cadendo sul piano basso della strada. Il mezzo si è rovesciato e si è appoggiato su un fianco distruggendosi completamente, con il tetto sfondato sull'asfalto.

Poco meno di una quarantina le persone all'interno, 15 i feriti, di cui cinque gravi e tre in codice rosso. Hanno perso la vita persone di nazionalità ucraina e tedesca e anche provenienti da altri paesi europei. Molte di loro alloggiavano al campeggio, qualcuno potrebbe aver preso il pullman a Piazzale Roma per raggiungere Marghera pur non facendo parte del gruppo che lo aveva prenotato, proprio per il trasferimento fino a Venezia e poi al ritorno, di nuovo verso il campeggio.

Due bambini hanno perso la vita in ambulanza. La corsa contro il tempo di decine di volontari, soccorritori, vigili del fuoco da tutta la regione, mezzi dell'Usl, polizia locale, polizia di Stato, Digos, polizia stradale, polizia ferroviaria, finanza e carabinieri, per loro non è bastata. Neppure a salvare un'altra ragazza minorenne: anche lei non ce l'ha fatta. Un'altra lotta tra la vita e la morte a Padova, mentre il resto dei feriti sono distribuiti fra Mestre, Mirano Dolo e Treviso.

Nessun segno di frenata sull'asfalto: dalle immagini delle telecamere comunali si vede il pullman procedere a una velocità normale e poi sbandare verso destra, forse per evitare un mezzo o per scansarsi visto l'intenso flusso di traffico. Si parla anche di un malore dell'autista che avrebbe perso il controllo al volante. A fare chiarezza sarà anche il contenuto della scatola nera del bus: elettrico, di ultima generazione, acquistato dalla ditta un anno fa e dotato di sistemi di sicurezza e registrazione del percorso che ora saranno fondamentali per ricostruire le cause di un dramma che in questa città e e in tutta la provincia non ha precedenti. Tutto il tratto non è per ora percorribile.