L'auto finisce nel fosso dopo lo schianto, una donna ferita

Una donna è rimasta ferita martedì mattina a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 10.30 lungo via Desman, all'incrocio con via Bollati a Zianigo di Mirano. La sua auto, dopo lo scontro con un'altra macchina, si è rovesciata ed è finita nel canale.

I pompieri, arrivati da Mestre con un’autopompa e l’autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto rovesciata la donna, rimasta incastrata nell’abitacolo. La conducente è stata assistita dal personale del Suem per poi essere trasferita in ospedale. Illeso l'autista della seconda macchina. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzogiorno circa con il recupero dell’auto.