Operaio precipita da una tettoia, nuovo incidente sul lavoro

Nuovo incidente sul lavoro: sabato 5 febbraio, verso le 8.30 di mattina H.S., operaio di 45 anni, è precipitato a terra da un'altezza di circa 4 metri mentre stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione sulla tettoia dell'azienda Ellevi di Chiarano (Treviso).

L'operaio, di origini albanesi ma residente a Chiarano, lavora come dipendente in una ditta del Veneziano specializzata nella manutenzione meccanica di montaggi e impianti industriali. Subito dopo l'incidente sul posto sono intervenuti gli operatori con l'elisoccorso del Suem 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Presenti anche i carabinieri di Cessalto e il personale dello Spisal Ulss 2. Il 45enne avrebbe riportato vari traumi nella caduta ma non sarebbe in pericolo di vita.