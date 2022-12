Incidente sul lavoro, grave 56enne schiacciato da un pezzo di cemento

Un pezzo di cemento gli è caduto addosso mentre lavorava in un cantiere edile a Jesolo, e ora rischia una lesione alla colonna vertebrale.

Sono critiche le condizioni di un operaio rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro, accaduto venerdì verso le 14.30 a Jesolo Lido, sul Sesto accesso al mare lungo viale Oriente. La vittima è un lavoratore 56enne, titolare di una ditta in appalto che sta facendo opere vicino alla torre Merville, in zona Pineta, per l'impresa Cev spa. L'uomo, centrato in pieno dal materiale, ha subito un trauma al torace ed è stato soccorso e trasferito all'ospedale di Mestre in elicottero, e poi da lì portato a Padova per l'assistenza specialistica. Le sue condizioni sono serie, tuttavia non sarebbe in pericolo di vita. Con il 118 è intervenuto anche lo Spisal dell'Usl 4 che ha preso in consegna l'area di lavoro per i rilievi e i controlli sull'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno trovato la persona ferita, l'ambulanza e altri operai intenti a soccorrere il 56enne a terra.

Immobilizzato e assistito l'uomo è stato caricato in elisoccorso per il trasferimento rapido all'ospedale mestrino e poi al policlinico di Padova per le sospette lesioni alla colonna vertebrale, per cui è stato sottoposto alle analisi. Il tema della sicurezza nei cantieri è tornato alla ribalta a Lido di Jesolo, dove sono molte le opere in corso che stanno cambiando volto e panorama urbano della città balneare.