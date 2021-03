Incastrato tra le lame della fresa di un trattore, morto un 70enne

È rimasto intrappolato tra le lame della fresa ed è finito sotto il trattore. Non c'è stato niente da fare per un uomo di 70 anni, morto mercoledì pomeriggio in un incidente sul lavoro a San Stino di Livenza. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso.

L'anziano, intorno alle 15.30, stava operando con un piccolo trattore in un campo di via Malintrada quando si è verificato l'incidente. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Portogruaro e da Motta di Livenza hanno liberato il 70enne, rimasto incastrato tra le lame, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano a causa delle gravi ferite riportate.

Sul posto hanno eseguito un sopralluogo i carabinieri e i tecnici dello Spisal, il servizio di sicurezza negli ambienti di lavoro, che stanno cercando di ricostruire con maggiore precisione quanto accaduto.