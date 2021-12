Covid, in provincia di Venezia 434 casi ogni 100 mila abitanti

L'incidenza dei contagi da Covid supera i 250 casi ogni 100 mila abitanti in 26 province italiane e ha raggiunto quota 434 nel Veneziano. Il dato più allarmante è quello della provincia di Trieste (601), seguita da Treviso (573), Bolzano (568) e Padova (552). Questo è il quadro che emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 8-14 dicembre.

«In questo contesto, - ha spiegato il presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta - le ultime misure del Governo, che mirano ad innalzare la protezione nei confronti del virus, non hanno modificato i criteri per assegnare i colori alle Regioni, definiti quando non erano noti il declino dell'efficacia vaccinale e la necessità delle terze dosi e non incombeva la minaccia di una variante così preoccupante». Si tratta comunque di criteri che «lasciano alle Regioni la massima autonomia nell'aumentare la disponibilità di posti letto per ridurre i tassi di occupazione, con il rischio di congestionare silenziosamente gli ospedali e limitare l'accesso alle cure ai pazienti non Covid».