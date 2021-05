Incolonnamenti e calca a bordo dei mezzi, migliaia di visitatori verso Venezia

Code sul ponte della Libertà, ritardi nel transito delle linee da e per piazzale Roma e Tronchetto: anche oggi come sabato mattina sono migliaia i visitatori diretti a Venezia. Ci sono le manifestazioni della Vogalonga in programma fino al pomeriggio, oltre alla Biennale che ha segnato sabato, giorno d'apertura, un record di visite, e il tempo tiene.

Sono stati segnalati disagi anche a bordo dei mezzi pubblici, in particolare era stracolmo il tram diretto a piazzale Roma da viale San Marco a metà mattinata, verso le 10.45, con passeggeri rimasti a terra. Avm ha avvisato dei ritardi delle linee sia diretti a Venezia che verso la terraferma, per rallentamenti. Mezz'ora fa la centrale operativa della polizia locale ha comunicato attraverso i social che i parcheggi di piazzale Roma sono esauriti e i veicoli vanno nelle aree di parcheggio del Tronchetto.