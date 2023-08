Mestre "sorvegliata speciale", i cittadini accolti in commissariato

L'impegno per garantire la sicurezza pubblica su Mestre, "sorvegliata speciale" delle forze dell'ordine e delle istituzioni è duplice. Da un lato i servizi straordinari di monitoraggio e sorveglianza, dall'altro il rendiconto e l'ascolto di residenti e associazioni per colmare il gap tra il loro bisogno di normalità e le situazioni illegali, contrastate dalle azioni continue di prevenzione e repressione. Un lavoro che i vertici istituzionali della città stanno portando avanti. Martedì il prefetto Michele Di Bari, il questore Gaetano Bonaccorso, il generale e comandante dell'Arma Nicola Conforti, il generale e comandante della Guardia di finanza Giovanni Salerno, con il vicecomandante della polizia locale Gianni Franzoi e diversi funzionari, hanno ricevuto al commissariato della terraferma l'associazione "Mestre off limits".

«C'è la volontà assoluta di risolvere spaccio, rapine, violenza e borseggi - commentano il presidente del comitato Fabrizio Coniglio e gli associati Vincenzo Rigamonti, Stefano Giacomazzi e Lorenzo Cagnoni - Onorati dell'invito, abbiamo percepito attenzione e disponibilità». Si parla di un convegno della città forse già in autunno. Intanto martedì le Volanti della questura hanno controllato cento persone e sei attività in via Piave. Intanto martedì le Volanti della questura hanno controllato cento persone, tra passanti e clienti di locali, oltre a sei attività in via Piave. Ma c'è chi ha paura e mal sopporta la convivenza con chi bivacca e fa uso di droghe e mette attorno a sé reti e cancelli. L'Osteria Vecia Posta in piazzetta San Francesco ha chiuso il plateatico sperando di lasciare fuori chi non è desiderato. (Foto di Giampaolo Conte).