Il prefetto incontra commercianti e residenti in via Piave

L'aveva detto e così ha fatto il prefetto Michele Di Bari che lunedì pomeriggio ha incontrato commercianti e residenti di via Piave e tra le attività ha raggiunto il bar di Ernesto Rosapepe dove ha salutato anche Giampaolo Conte, uno degli abitanti storici e socialmente attivi del quartiere. «Ci ha promesso un incontro il 5 settembre. Lo accoglieremo con i bambini e gli daremo il benvenuto - ha annunciato Conte - Al prefetto ho detto che sono stato contento delle ultime operazioni della questura e dei carabinieri e lui mi ha garantito che ce ne saranno altre perché su spaccio, assuntori e criminalità non ha intenzione di mollare». Il prefetto oggi, martedì 29 agosto, ha invece in programma un incontro con l'associazione "Mestre off Limits".