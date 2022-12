Dopo il Covid meno persone si affidano ai mezzi pubblici: l'indagine Moovit

Moovit, app più utilizzata in Italia per i mezzi pubblici e società sviluppatrice di soluzioni mobility as a service, presenta il report di fine anno dedicato ai mezzi pubblici, a quelli in sharing e alla mobilità urbana. Il report è stato elaborato grazie allo studio di decine di milioni di viaggi pianificati e compiuti tramite l’app Moovit in 99 aree metropolitane di 24 nazioni al mondo: il risultato è la fotografia più dettagliata oggi disponibile sulla mobilità nelle grandi aree urbane del pianeta.

Queste le voci disponibili nel report: tempi di viaggio, tempi di attesa alla fermata, numero di cambi effettuati, distanze percorse, richieste degli utenti alle aziende di trasporto pubblico e alle città, frequenza e tipologia di utilizzo dei mezzi di micromobilità e l’impatto del Covid-19 sulla scelta di mobilità dei cittadini.

Il servizio di trasporto pubblico nelle città italiane

Tra le aree geografiche analizzate nel mondo, 9 si trovano in Italia: Roma e il Lazio, Milano e la Lombardia, Firenze e la Toscana (nel 2020 i dati erano riferiti alla sola città di Firenze), Napoli e la Campania, Torino e Asti, Venezia, Palermo e Trapani, Genova e Savona, Bologna e Romagna. Il report include tutti gli spostamenti effettuati dagli utenti con autobus urbani ed extraurbani, tram, metropolitane, treni regionali, funicolari, battelli e ascensori e si riferisce a tutti gli operatori di servizio pubblico attivi sul territorio. In quasi tutte le 9 aree geografiche esaminate in Italia, i tempi di viaggio e di attesa alla fermata sono aumentati rispetto al 2020. L'incremento è spiegato dall’aumento del traffico nelle città causato principalmente dalla progressiva riduzione delle attività da remoto (smart working e didattica a distanza) e dalla propensione di una percentuale di utenti ad affidarsi a un mezzo privato a causa del rischio sanitario legato al Covid-19.

Dal report emerge, ad esempio, che il tempo medio per raggiungere la propria destinazione ogni mattina nell'area venezianana è di 39 minuti (+4 rispetto al 2020), contro la media italiana di 41 minuti e quella di 52 a Roma, 44 a Milano, 36 a Bologna. I tempi medi di attesa alla fermata del trasporto pubblico ogni mattina, a Venezia, sono di 10 minuti, la media italiana è di 14; a Roma si attendono 16 minuti, a Milano 10 così come a Bologna. Per quanto riguarda le distanze medie percorse quotidianamente nel viaggio di andata, a Venezia il valore è di 8,18 chilometri, contro gli 8,57 di Milano e gli 8,16 di Bologna. La frequenza di utilizzo dei mezzi di micromobilità (es. monopattini elettrici, bicicletta, ecc.) è del 5,9% a Venezia (+3,2% rispetto al 2020), 2,6% a Milano (+1,5%), 2,1% a Bologna (+0,4%).

Si nota, poi, l’impatto della pandemia sull’utilizzo dei mezzi pubblici, in particolare la percentuale degli utenti che li hanno abbandonati definitivamente e quelli che si sono affidati a un altro mezzo di trasporto: sono l'11,2% a Venezia, a cui si aggiunge un 15,8% che utilizza i mezzi pubblici con minore frequenza; a Bologna gli utenti che hanno abbandonato il trasporto pubblico sono il 10,7%, più il 16,3% che lo utilizza con minore frequenza; a Milano il 9,3%, oltre a un 17,4% che lo utilizza di meno.