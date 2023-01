«Indagine partita grazie alla denuncia coraggiosa di un cittadino» | VIDEO

Parla il generale di brigata Nicola Conforti, comandante provinciale dei carabinieri di Venezia: un impreditore si presenta ai carabinieri di Dolo, registrazione alla mano, per denunciare le prebende che gli sarebbero state richieste da pubblici funzionari di Santa Maria di Sala per poter cambiare l'indice di edificabilità di un proprio terreno. Parte così da un «cittadino coraggioso» l'indagine dell'Arma che ha portato all'arresto di sei persone per un presunto scambio di mazzette. Ai domiciliari sono finiti anche gli ex sindaci salesi Ugo Zamengo e Nicola Fragomeni (ne abbiamo scritto in un articolo a parte).