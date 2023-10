Tragedia di Mestre, altri approfondimenti tramite la scatola nera e una nuova autopsia

Procede l'inchiesta sulla strage di Mestre del 3 ottobre, l'incidente nel quale un autobus è precipitato dal cavalcavia Vempa provocando 21 morti. I prossimi passi, ha spiegato il procuratore capo Bruno Cherchi, sono l'esame dei resti del bus sotto sequestro e l'eventuale rogatoria internazionale per recuperare i dati trasmessi dal Gps del mezzo al cloud con sede a Francoforte.

Nel frattempo la procura ha acquisito tutto il materiale prodotto dalla polizia locale di Venezia e dagli altri soggetti intervenuti sul luogo dell'incidente, oltre alla documentazione sulla storia del cavalcavia: dati sulla costruzione, sulla manutenzione e sui permessi di transito. In riferimento alla "scatola nera", Cherchi ha precisato che le telecamere del veicolo potrebbero fornire elementi sulla dinamica dell'incidente, che al momento è basata sulle testimonianze dei sopravvissuti, quindi persone in stato di stress. Un nuovo sopralluogo degli esperti sul cavalcavia è previsto per il 9 novembre.

È in programma, inoltre, una nuova autopsia sull'autista. «Stiamo predisponendo un nuovo accertamento autoptico specifico sulla funzionalità cardiaca - ha annunciato il procuratore, come riportato dall'Ansa -. Stiamo notificando in queste ore l'incarico per l'approfondimento sul cuore dell'autista per avere, alla fine, un quadro complessivo. E proprio per questo provvediamo a fare anche esami che non sono probabilmente necessari». Il tutto, secondo Cherchi, con avviso alle parti «in modo ci sia la massima partecipazione e contraddittorio, per poi giungere a linee comuni».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday