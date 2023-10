Il cerchio si stringe attorno ai responsabili dell'accoltellamento

Si stringe il cerchio attorno ai responsabili della brutale aggressione di martedì all'Accademia. Due uomini hanno riempito di coltellate due australiani sopra il ponte lasciandoli a terra sulla scalinata in legno in una pozza di sangue. Poi si sono dileguati, ma ora le indagini della squadra mobile della questura di Venezia potrebbero portare a stretto giro la polizia sulle tracce dei due violenti, anche grazie alle buone immagini riprese dalle telecamere in zona.

Prima l'incontro dei quattro, al quale era presente anche una ragazza giovane del Regno Unito, poi la lite e il coltello tirato fuori da uno degli aggressori che con furia cieca ha colpito a raffica gli australiani nei punti più delicati. Il più grave, G.G.O di 39 anni, sottoposto a intervento chirurgico è stato trasferito in terapia post operatoria al Civile di Venezia. L'altro, il 34enne A.Z.K., medicato e curato è stato ricoverato in osservazione. Una brutta discussione, probabilmente un regolamento di conti. La richiesta d'aiuto è stata lanciata subito dalla giovane sotto choc per l'aggressione agli amici, con i quali aveva trascorso la serata. Nei video si vedrebbe l'incontro prima dell'esplodere della violenza. C'è un dialogo all'inizio e subito dopo la lite che sfocia in un pestaggio, durante il quale in due si chinano sugli altri e iniziano a colpire anche con un'arma da taglio. La scia di gocce e macchie di sangue alla luce del giorno era ancora ben visibile sulle scale del ponte dell'Accademia, a testimoniare l'aggressione quasi mortale di qualche ora prima.