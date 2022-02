Infermiera arrestata: convocato consiglio dell'ordine per deliberare la sospensione dall'albo

«Qualora le responsabilità dell'indagata venissero accertate, non esiteremo ad assumere ogni provvedimento disciplinare idoneo a sanzionare la condotta, talmente grave da comportare un'evidente violazione delle norme del codice deontologico e dei principi posti alla base della professione infermieristica e sanzionabile con la radiazione dall'albo». A parlare è Marina Bottacin, presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche di Venezia, in merito alla vicenda che vede coinvolta un'infermiera di Piacenza di circa 50 anni (iscritta all'ordine di Venezia e arrestata), insieme a un suo collaboratore che le procacciava clienti che è invece agli arresti domiciliari. I due, come riporta Il Piacenza, sono accusati di corruzione, falso e rilascio di certificazioni verdi Covid-19 in cambio di denaro e in assenza dei presupposti di legge.

Secondo le indagini dei carabinieri, sono 23 i piacentini che si sarebbero rivolti a loro per avere falsi green pass senza vaccino o falsi tamponi prima positivi e poi negativi: tutti sono stati denunciati. L’Ordine di Venezia ha già convocato un consiglio straordinario al fine di deliberare la sospensione dell’indagata dall’esercizio della professione per tutta la durata della misura restrittiva della libertà personale.