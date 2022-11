Alla sede universitaria di Portogruaro si laureano 32 nuovi infermieri

Si è concluso il percorso di studi per 32 studenti del corso di laurea in infermieristica dell’università di Padova presso la sede distaccata di Portogruaro. La metà di loro risiede nella zona del Veneto orientale, gli altri provengono da altre aree della provincia, ma anche dal trevigiano e dal Friuli Venezia Giulia. Quattro studenti hanno ottenuto il voto massimo di 110 e lode.

I neo-infermieri sono considerati figure fondamentali per portare nuove forze ad una sanità sempre più gravata dal problema della carenza di organico. «Sono una risorsa indispensabile e sono già ricercatissimi - commenta il direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Filippi -. Una quindicina di loro ha effettuato un tirocinio in questa azienda sanitaria ed ha espresso la volontà di venirci a lavorare: è un chiaro segnale che durante lo stage hanno apprezzato l’attività svolta, il modo di lavorare al fianco del personale esperto e, con la propria visione da laureandi, sono stati anche uno stimolo di innovazione nelle modalità di approccio e di gestione del paziente».

In pochi giorni, non appena iscritti all’ordine professionale, i 32 nuovi infermieri potranno già mettersi al lavoro. «Potranno accedere - spiega Filippi - a importanti percorsi professionali che stiamo mettendo a punto, assieme ad un progetto di riqualificazione di tutta la nostra struttura tramite importanti finanziamenti sia regionali che del Pnrr».

Gli studenti laureati negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 risultano tutti occupati, altri hanno proseguito la formazione post-base (master, laurea magistrale) e altri ancora stanno svolgendo esperienze lavorative all’estero. L’anno accademico 2022/2023 del corso di laurea in infermieristica che ha sede a Portogruaro è iniziato con un aumento di matricole, passando da 77 a 100. «Un incremento di 23 studenti di cui vedremo i benefici fra tre anni - continua Filippi -. Questo importante risultato è un premio al buon lavoro svolto da Regione Veneto, Ulss 4, Comune di Portogruaro, Fondazione Portogruaro Campus e Fondazione San Giuseppe Calasanzio, nell’ampliare l’offerta formativa per una professione di cui la sanità non può fare a meno».