Infermieri e medici, la coperta è corta: contratti a pensionati e specializzandi

Vaccinare, somministrare tamponi, procedere con il tracciamento dei nuovi positivi. Il tutto senza rinunciare ai servizi sanitari ordinari, che potrebbero comunque essere rimodulati a partire da domani, quando sarà comunicato ai direttori generali delle aziende sanitarie il nuovo piano di sanità pubblica. Il problema è conclamato: mancano medici e infermieri, «la coperta è corta, - ha spiegato oggi il commissario alla vaccinazione di Ulss 3, Luca Sbrogiò - e la soluzione, ora come ora, non è semplice da trovare».

Sbrogiò ha ricordato che ci sono 80 infermieri freschi di laurea, che saranno però messi a disposizione anche di case di riposo e strutture private; per questo motivo, «per far fronte a una forte domanda, con una offerta molto modesta, stiamo chiamando personale in quiescenza, in particolar modo quello che ha lasciato l'attività più recentemente». Allo stesso modo, Ulss 3 sta finalizzando dei contratti "ad hoc" per medici specializzandi, ed è alla ricerca di personale amministrativo.

Posto che già domani le aziende sanitarie riceveranno indicazioni precise, Sbrogiò non esclude che per reperire il personale sanitario necessario si vada incontro ad una riduzione dell'attività ospedaliera, con prestazioni già prenotate che potrebbero essere fatte slittare nel tempo.

Intanto continuano ad aumentare i positivi su base quotidiana, così come confermato anche dal bollettino Covid di oggi: negli ultimi giorni nel solo territorio di Ulss 3 sono stati registrati 300 nuovi casi al giorno, a fronte di circa 9 mila tamponi nell'arco delle 24 ore. Il dato è ormai consolidato: il 25% di chi contrae il virus ha meno di 18 anni, ed è anche per questo che l'attività di contact tracing, su questo fronte, è molto intensa.