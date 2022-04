Quattro infermieri in volo salvano giovane dall’infarto

Doveva essere una toccata e fuga in giornata, a Parigi, per staccare dalla settimana faticosa in corsia. Alle 6.45 della mattina di ieri tre infermieri e una oss di Cardiologia dell’ospedale di Chioggia sono in volo da mezz'ora verso Parigi. Al check in fanno l’assegnazione casuale dei posti, ma questa casualità li vuole tutti seduti in fila: l’infermiera Katia De Bei, l’infermiere Riccardo Baldo, l’operatrice socio sanitaria Tiziana Cavallarin e l’infermiera Gina Valentino.

Dietro all'infermiera Valentino, un giovane di 32 anni sembra riposare, con un leggero russare, accanto al suo accompagnatore, che si gode sereno il viaggio. «Ci giriamo tutti e quattro verso il giovane. Poi ci scambiamo uno sguardo d’intesa. Quel respiro pesante lo riconosciamo subito, non è un normale ronfare del sonno» ripercorre Baldo i primi istanti. Valentino allora si gira di scatto e comincia a chiamare il giovane uomo. Nessuna risposta. Non è cosciente. Si alzano tutti e quattro e lo stendono di traverso su tre sedili. «Non sentiamo il polso, il respiro è debolissimo e capiamo che è in arresto cardiaco - raccontano -. Cominciamo a eseguire il massaggio cardiaco esterno, a mano, ma lo spazio è troppo stretto». Riescono con l’aiuto di un altro passeggero a stenderlo in corridoio.

Le manovre, anche con l'aiuto del defibrillatore, funzionano e il giovane si riprende. Ad attenderlo in Francia, in aeroporto, medici e infermieri del pronto intervento parigino. «Orgoglioso per la mia équipe, che senza saperlo è passata da una corsia di lavoro all’altra - dice il primario di Cardiologia di Chioggia Roberto Valle -, a ricordarmi che le vite e i cuori si salvano ovunque, non solo in ospedale».