Influencer australiana se la prende con il "menu per donne" senza prezzi

Abbie Chatfield, conduttrice radiofonica e star televisiva australiana, attacca un ristorante di Venezia accusandolo di sostenere il patriarcato. In un filmato pubblicato tre giorni fa su TikTok, racconta: «Siamo in un ristorante lussuoso. Lui (il compagno, ndr) ha un menu con i prezzi, io no». Nel video Chatfield sottolinea ironicamente che è lei la breadwinner, la capofamiglia, quella che porta a casa la pagnotta. E conclude: «Il patriarcato colpisce ancora». Si deduce che a lei è stato portato quello che viene definito il menu di cortesia, che mostra solo la lista delle pietanze, mentre l'accompagnatore ha avuto quello completo di tariffe, in base alla tradizionale etichetta che vuole che a pagare il conto sia l'uomo.

Chatfield, che tra TikTok e Instagram ha centinaia di migliaia di follower, è nota principalmente in Australia, dove ha partecipato anche a vari reality show televisivi. In questi giorni sta trascorrendo una vacanza in Italia assieme al fidanzato, pubblicando foto e video sulle sue pagine social con le quali aggiorna costantemente i seguaci. A prendere le difese del ristorante, come riporta l'Ansa, è il presidente dell'Associazione pubblici esercizi, Ernesto Pancin. «Questa è la città dell'amore - minimizza - e quindi anche del romanticismo, del corteggiamento e della galanteria».