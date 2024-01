Influenza, Ulss 4: da dicembre 10 persone in rianimazione

L’aumento dei contagi da influenza ha determinato in questi giorni un importante incremento di ricoveri negli ospedali dell’Ulss 4. Si tratta in particolare di persone anziane, fragili, ma non solo: a dicembre 10 persone contagiate da influenza sono state trasferite nelle terapie intensive di San Donà di Piave e di Portogruaro per insufficienza respiratoria, inoltre tre bambini sono attualmente ricoverati in ospedale per complicazioni respiratorie e polmonite derivate dall’influenza.

«Da anni non si riscontrano tanti casi di ricovero in terapia intensiva a causa dell’influenza – osserva il direttore di unità, Elena Momesso – e non si pensi che si tratta solo di persone anziane, in quanto i due casi più gravi interessano un 58enne e un 60enne che non soffrivano di particolari patologie: abbiamo dovuto intubarli per poter procedere alla ventilazione meccanica; sono persone ancora giovani e questo significa che nessuno è esente dal contagio dell’influenza, pertanto invito la popolazione a vaccinarsi per evitare sicuramente le gravi forme influenzali che abbiamo recentemente rilevato».

Il personale del dipartimento di prevenzione sta monitorando il trend dei contagi e sta organizzando degli “open day” vaccinali, gratuiti e con accesso libero, che si svolgeranno nei prossimi giorni nelle sedi di San Donà, Jesolo e Portogruaro. «Stiamo attraversando un periodo impegnativo dal punto di vista dei contagi influenzali – conferma il direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Alessandra Favaretto –, basti pensare che oltre ai casi illustrati ci sono attualmente alcuni bambini ricoverati per complicanze del virus influenzale di tipo A. Il vaccino impedisce lo sviluppo di forme gravi di influenza e quindi è vivamente consigliato. Ricordo che è sempre possibile e utile vaccinarsi, anche cogliendo le opportunità offerte dagli “open day” che stiamo organizzando e che verranno attivati a breve».

Per la campagna vaccinale antinfluenzale corrente l'Ulss 4 ha acquisito 49.500 dosi. I vaccini utilizzati contro l’influenza sono efficaci contro 4 tipologie di virus influenzali: due del ceppo A e due del ceppo B. La vaccinazione può essere effettuata dal proprio medico di famiglia, dal pediatra, negli ambulatori vaccinali del dipartimento di prevenzione dell’Ulss 4. I vaccini sono fortemente raccomandati agli anziani, persone fragili o con patologie, personale della pubblica amministrazione, forze dell’ordine, donne in gravidanza e bambini in età compresa tra 2 e 6 anni; ma sono consigliati e sono utili anche alla popolazione che non appartiene alle categorie a rischio.