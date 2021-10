Due marinai infortunati a bordo di una nave cargo: recuperati con l'elicottero

È stato necessario l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco per portare soccorso a due marinai di nazionalità egiziana rimasti infortunati a bordo di una nave cargo, circa 8 miglia al largo del porto di Chioggia.

La nave, battente bandiera panamense e lunga 100 metri, era partita nella tarda mattinata di venerdì dal porto di Chioggia diretta verso l'Egitto. Attorno alle 13.30 è stato lanciato l'allarme alla capitaneria di porto, che ha coordinato le operazioni di soccorso: al comandante è stato suggerito di invertire la rotta per riavvicinarsi a Chioggia, nel frattempo si è mosso l'elicottero dei pompieri. Raggiunta la portacontainer, due soccorritori si sono calati sulla nave per recuperare i feriti e portarli con il verricello a bordo del velivolo.

Ci sono voluti due voli per trasportare i feriti, entrambi portati all’ospedale di Chioggia. Non è ancora chiarita la dinamica dell'incidente, che ha causato ai due delle fratture alle braccia. Le operazioni sono state rese difficili dal forte vento, che soffiava a oltre 40 nodi causando mare mosso. In seguito ai soccorsi, la nave ha avuto l'autorizzazione per ripartire. Ora ci sarà un'inchiesta per accertare l'accaduto ed eventuali responsabilità.