Incidenti sul lavoro: un operaio colpito da un albero. Un altro scivola da una scala

Due diversi incidenti sono accaduti sul lavoro stamattina. Il primo è stato a Chioggia, verso le 8.30, dove un operaio stava tagliando una pianta sul Lungomare Adriatico a Sottomarina all'interno di un cantiere, da come si è appreso, ed è stato colpito dall'arbusto che stava trattando. L'uomo, sui 35 anni del posto, è rimasto ferito ed è stato portato dal Suem all'ospedale di Chioggia. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Non sarebbe in pericolo di vita ma sono in corso accertamenti sulle sue condizioni di salute.

Più tardi anche un altro lavoratore si è ferito a Jesolo mentre era intento ad operare sulle vasche del Sea Life, in piazza Venezia, per manutenzione all'impianto acquatico. Nel salire sopra una scaletta ha sfondato un parapetto cadendo sopra a delle tubazioni e ferendosi, per fortuna non in maniera grave. L'uomo, un 42enne, è stato soccorso dal Suem dopo il volo di circa un metro, un metro e mezzo, e portato all'ospedale di Jesolo per accertamenti. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale jesolana a verificare l'accaduto. Allertati anche i vigili del fuoco. In entrambi i casi, nelle due diverse località balneari, rilievi e accertamenti, trattandosi di infortunio sul lavoro, sono stati eseguiti dallo Spisal. Su spiagge, stabilimenti e strutture ricettive dei litorali veneti sono in pieno fermento i lavori per far partire la stagione turistica, che in genere si avvia già dopo Pasqua.