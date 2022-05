Operaio grave all'ospedale dopo una caduta al porto

Grave infortunio sul lavoro stamattina, 23 maggio, presso il terminal Vecon di Porto Marghera. Un addetto del settore logistico che era al lavoro a bordo di una nave sarebbe caduto da un'altezza di circa tre metri, battendo la testa. Si tratta, stando alle prime informazioni, di un uomo di 34 anni, italiano.

L'operaio è stato soccorso in gravi condizioni dai sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e trasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove ora è ricoverato in prognosi riservate. Sono ancora da ricostruire le circostanze che hanno causato la caduta. Secondo l'Ansa, una delle ipotesi è che l'uomo si sia sporto troppo dai percorsi protetti previsti. Sull'episodio sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.

Il presidente dei Porti di Venezia e Chioggia, Fulvio Lino Di Blasio, ha dichiarato: «Stiamo seguendo con grande attenzione quanto accaduto, anche con il personale dell'autorità portuale che è giunto sul posto non appena ricevuta la notizia. Attendiamo di capire gli esiti delle attività ispettive per poi avviare un serio confronto con i terminal e con le rappresentanze sindacali, nonché con la Nuova Compagnia di lavoro portuale, per presidiare ulteriormente la sicurezza in porto. Assicuriamo alle autorità competenti la massima collaborazione e attendiamo, con apprensione, di conoscere l’evolversi della situazione clinica del lavoratore attorno al quale ci stringiamo esprimendo tutta la nostra vicinanza».